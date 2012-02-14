〔新债招标〕中国国开行七年固债利率偏高,宽松预期落空影响配置热情(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 国开行七年期固息债中标利率3.94%,略高於预期

* 七年期浮息债中标利差70bp,基本符合此前预期

* 固息债认购倍数1.48倍,浮息债为1.38倍

* 通胀超预期令宽松政策短期难现身等,影响投标热情

路透上海2月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的七年期固息金融债,中标利率略高於市场预期,同时招标的七年期浮息债利差则基本符合预期.交易员指出,1月超预期的通胀数据使得宽松举措出台的时间延後,亦影响了该期固息债的投标热情.

此外,尽管1月通胀超预期,但全年来看其还将呈回落走势,不能排除降息的可能.因而该期浮息债中标利差虽符合预期,但认购倍数却较此前明显下滑.

"固息(债中标利率偏高)是对经济面预期有些变化,对政策面一再落空的失望(导致的),"上海一外资行交易员称.

业内人士稍早透露,国开行上午招标的七年固息债,中标利率为3.94%,略高於此前的市场预期均值3.90%;同时招标发行的七年期浮息债(一年定存基准),中标利差70个基点(bp),基本符合69bp的预测均值.投标倍数方面,固息品种约为1.48倍,浮息品种则约为1.38倍.

"浮息债我现在也不买,未来市场都看央行利率要下降啊."上海另一银行交易员称.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.但市场认为,这并不能改变通胀持续回落的整体态势.不过通胀压力仍存,监管层绝不会掉以轻心,未来政策调整将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379120]

中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新利差报在约73bp;七年期固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新收益率报价则为3.8691%.

本次招标的国开行今年第七期和八期金融债,具体条款如下:

第7期 第8期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日/起息日 2月16日 2月21日

发行期 2月15日-2月16日 2月15日-2月21日

上市日 2月22日 2月27日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)