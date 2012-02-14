〔中国汇市〕人民币兑美元早盘续跌,穆迪降级警告引发市场担忧

* 人民币兑美元早盘下跌,但跌幅收窄

* 中间价微跌,受隔夜欧元拖累

* 欧债危机解决仍扑朔迷离,市场偏谨慎

路透上海2月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘延续跌势.美元买盘力量仍偏强.穆迪对欧洲几国提出降级警告,令投资者心理蒙上阴影,短期人民币升值预期进一步被削弱.

市场人士指出,虽希腊债务解决有所进展,但穆迪的警告令市场重新紧张起来.欧债危机解决缓慢令人民币升值动力不足.周三前希腊是否能就援助条款取信欧盟成为下一个影响市场的重要因素.

"希腊问题解决得顺利的话,人民币汇率也不太可能有大幅的上涨,主要因为央行维持人民币汇率稳定的态度已经十分明确了,...而且市场对於欧洲国家被down grade(降级)担忧,因此多保持谨慎."恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强称.

中国外交部副部长崔天凯上周四已明确表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.[ID:nCN1379060]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2947元,较上日的6.2939元微跌;北京时间11:36,人民币兑美元即期报6.3007元,较上日6.2971元下跌32个基点(bp).

此前中国社科院副院长李扬表示,决定汇率的因素很多.就中美通胀对比而言,未来中国的通胀水平可能持续高於美国,从这一角度看,人民币也不需要再大幅升值了.[ID:nCN1384528]

东京汇市,欧元和英镑周二走低,因此前穆迪警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA级别评级,同时调降意大利等几个欧元区国家评级.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:42,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2975/65元,上日尾盘报6.2950元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2800/50,上日尾盘为6.2750元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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