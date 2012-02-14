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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 11:57 BJT

〔中国新债〕巨石集团下周二将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月14日电---中国巨石集团有限公司周二公告称,将於下周二(21日)簿记建档发行7亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 巨石集团      14         7      12   2/21簿记建档   中信银行     AA        2/23       2/24
                                                     进出口行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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