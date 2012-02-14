〔日本债市〕10年期日债期货跳涨,此前日本央行意外放宽政策

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月14日电---10年期日本政府公债期货2JGBv1周二跳涨,此前日本央行意外放宽政策,将资产购买的规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),用来购买日债.
日债期货一度升达143.37,最新报142.59,上涨0.22点.
日本央行结束为期两日的政策会议後决定,扩大购买资产的资金规模,有担保的市场操作规模将自55万亿日圆增加至65万亿[ID:nCN1386996].(完)
--编译 兰秀娟;审校 沈以文
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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