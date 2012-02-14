〔日本债市〕10年期日债期货跳涨,此前日本央行意外放宽政策

路透东京2月14日电---10年期日本政府公债期货2JGBv1周二跳涨,此前日本央行意外放宽政策,将资产购买的规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),用来购买日债.

日债期货一度升达143.37,最新报142.59,上涨0.22点.

日本央行结束为期两日的政策会议後决定,扩大购买资产的资金规模,有担保的市场操作规模将自55万亿日圆增加至65万亿[ID:nCN1386996].(完)