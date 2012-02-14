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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 12:09 BJT

〔中国新债〕江西铜业集团周五将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海2月14日电---中国最大的铜生产商--江西铜业集团公司周二公告称,将於周五(17日)
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年,并附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  江西铜业集团  30       10        5    2/17簿记建档  中金公司     AAA       2/20       2/21
            (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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