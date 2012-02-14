〔日本数据〕12月工业生产修正为较前月上升3.8%,初值为增加4.0%

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月14日电---周二公布的数据显示,日本12月工业生产修正後较前月上升3.8%,表明制造业有能力摆脱此前泰国洪灾打断企业供应链的问题.
12月工业生产初值为增加4.0%.
12月产能利用率指数较前月升3.1%至89.4.
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--编译 石冠兰;审校 张若琪
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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