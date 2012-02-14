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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 12:43 BJT

〔日本数据〕12月工业生产修正为较前月上升3.8%,初值为增加4.0%

路透东京2月14日电---周二公布的数据显示,日本12月工业生产修正後较前月上升3.8%,表明制造业有能力摆脱此前泰国洪灾打断企业供应链的问题.

12月工业生产初值为增加4.0%.

12月产能利用率指数较前月升3.1%至89.4.

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

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--编译 石冠兰;审校 张若琪

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