〔银行观点〕中国票据市场利率仍有下降空间,交投亦将趋於活跃--农行

路透上海2月14日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,随着企业陆续恢复开工,票据签发量将有所增加,支持市场交易逐步活跃,同时,资金面也趋於宽松,在此背景下,票据资产供不应求,利率仍有走低空间.

1月份CPI同比上涨4.5%,超出了市场预期,显示物价在春节消费需求回升的作用下受到了一定支撑.另一方面,1月份PMI环比上升,显示国内经济回调过程有所趋稳,预计近期货币政策放松的程度将低於之前市场预期.

此外,从信贷规模来看,目前其宽松程度也不及预期,但票据资产仍以其流动性好、安全性高以及当前收益率有优势而受到机构的强势买入,预计利率仍有走低空间.

报告并认为,由於规模资金均较松,机构的买入需求保持旺盛.预计本周市场交投较为活跃,票据网报价总金额继续放量.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统於2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)