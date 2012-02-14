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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 12:28 BJT

〔东京汇市〕日圆全线下滑,此前日本央行放宽政策

路透东京2月14日电---日圆周二下跌约45个跳动点,美元兑日圆JPY=最新报77.93日圆,此前日本央行迫于政治压力,透过扩大资产购买规模放宽货币政策.

交易员们称,有来自宏观基金及杠杆账户的日圆卖单.他们称,卖单挂在78.00日圆.

日本央行公布政策决定後,欧元兑日圆EURJPY=上涨0.3%,最新报102.56日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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