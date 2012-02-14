〔东京汇市〕日圆全线下滑,此前日本央行放宽政策

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透东京2月14日电---日圆周二下跌约45个跳动点,美元兑日圆JPY=最新报77.93日圆,此前日本央行迫于政治压力,透过扩大资产购买规模放宽货币政策.
交易员们称,有来自宏观基金及杠杆账户的日圆卖单.他们称,卖单挂在78.00日圆.
日本央行公布政策决定後,欧元兑日圆EURJPY=上涨0.3%,最新报102.56日圆.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。