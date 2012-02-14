七名美国人被指控准备向政府开战

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律2月13日电---检察官在周一开始的联邦审判中对陪审团称，一个中西部民兵组织的七名成员被控计划谋杀警察并准备之後与美国政府开战。

检察官展示了调查中发现的一系列武器，包括突击步枪、军用头盔和防弹衣，并向陪审团播放了视频和音频纪录。

“David Stone Sr.想要与美国政府开战。”助理检察官Christopher Graveline说道，所指的是该组织的领导人。其他六名成员中三名为其家庭成员，三名为外人。七名成员中一名为女性。

向陪审团播放的一段视频中，Stone Sr.看起来在说：“无论我们是否准备好，战争都将到来；我们必须进攻，从专制者手中夺回国家。”

辩护律师称，他们是Hutaree社团的成员，该社团没有将美国政府看做敌人。

该社团反对政府对枪支和爆炸物的监管。被控人涉嫌计划谋杀一名警察，随後使用自制的爆炸装置伏击葬礼队伍，引发针对美国政府的范围更广的战争。（完）