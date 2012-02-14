《中国2012年经济指标各方预测值一览》--2月14日

路透上海2月14日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年1月/2011年全年 国内生产 *8.3%/恒生银行/12年2月 8.9%/9.2% 总值(GDP) 8.4%/摩根大通/2月 (8.9%为2011年第四季度数据) 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.2%/IMF/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.8%/中国银行/11年12月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 8%以上/国研中心宏观部余斌/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 *3.5%左右/花旗/12年2月 *4.5%/5.4% 价格指数(CPI) *2.5%/中金公司/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 低於4%/国研中心宏观部余斌/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 *0.7%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 15%/摩根大通/12年1月 *12.4%/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 (12.4%、13.6%分别为2012年1月末和2011年12月末数据) 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 *7,381亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 410亿美元/美银美林/12年1月 *272.78亿美元/1,551.4亿美元 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 17%/交行金融研究中心/12年1月 18.1%/-- 零售总额 14%以上/商务部/1月 (18.1%为1-12月数据) 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 21%左右/交行金融研究中心/12年1月 23.8%/-- (不含农户) 22.8%/社科院/11年12月 (23.8%为1-12月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩