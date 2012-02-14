版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 12:42 BJT

〔中国新债〕浙江荣盛控股下周二将发行10亿元中期票据,期限三年

路透上海2月14日电---中国浙江荣盛控股集团有限公司周二公告称,将於下周二(21日)簿记建档发行10亿
元人民币中期票据,期限三年.
  
  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  浙江荣盛控股  19       10        3    2/21簿记建档  中国银行     AA        2/23       2/24
            (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐