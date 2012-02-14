〔中国新债〕浙江荣盛控股下周二将发行10亿元中期票据,期限三年

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透上海2月14日电---中国浙江荣盛控股集团有限公司周二公告称,将於下周二(21日)簿记建档发行10亿 元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 浙江荣盛控股 19 10 3 2/21簿记建档 中国银行 AA 2/23 2/24 (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 边竞; 审校 林高丽
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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