〔中国金融〕银监会将允许银行更灵活地对地方融资平台贷进行展期--消息(更新版)

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* 银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活

* "重在增信"是可对地方融资平台贷进行展期的重要条件

* 银行或出现许多展期变通的操作方法

路透香港/北京2月14日电---中国巨额的地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.多位消息人士周二表示,中国银监会近日针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.

一位来自国有商业银行的消息人士对路透表示,"重在增信"是可以对地方融资平台贷款进行展期的重要条件.

"平台贷近三年将进入还款高峰期,监管态度由不得展期转为允许符合条件的平台展期,也说明由於还款与项目现金流不匹配情况下,集中到期导致还款压力巨大."广发证券一银行业分析师称.

一位国有银行高管就表示,展期几乎是必然的,就算是大的政策不变,银行也有许多变通的操作方法,"比如说增信後可展期,包括增加担保,分红承诺,股权出让等,都可以是可增信的路径."

"只要有现金流的(地方融资平台贷款),包括抵押品全复盖的项目...,都列入可以展期的范围."上述消息人士称.

此前,中国银监会提出对原有期限安排不合理的贷款,在其满足担保抵押落实、合同补正到位等条件後,根据现金流与还本付息的实际匹配情况,经批准可适当延长还款期限或展期一次.

"已开工的不能让它烂尾啊,...目前银监会还在研究,可以展期的具体期限还并不确定."另一位来自国有商业银行的消息人士称.

一位接近监管层的人士表示,银监会正在研究允许地方融资平台贷款展期的具体操作方式,但目前尚没有最後结论,预计未来几周内,银监会将下发正式文件.

中国银监会在接受路透查询时对上述消息不予评论.

此前,中国银监会副主席周慕冰强调,凡以公益性资产作抵质押的平台贷款,应以合法的非公益性资产进行全额置换;凡以政府承诺担保及以无土地使用权证的土地出让收入承诺抵押的平台贷款,应及时追加合法有效的抵押担保.对於整贷整还的存量平台贷款,做到项目建成投产後,每半年偿还本金一次、利随本清.[ID:nCN1169960]

中国审计署去年披露,地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.[ID:nCN1123804](完)