〔中国货币市场〕短期回购利率大涨,中小机构补交准备金等加码资金需求(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京2月14日电---中国银行间市场短期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大涨.因明日将面临中小金融机构保证金存款补交和大盘新股发行的双重冲击,加之部分机构近期加杠杆,致场内资金需求增加,进而推动短期资金利率大涨.

交易员并表示,开盘高成交利率的引导作用也不能忽视;不过当前市场资金面情况尚可,融入资金还是比较容易的.

"今早资金需求还挺热烈的,利率就上去了,"北京一国有银行交易员称,"本周有一些时点因素,中小(金融机构)补缴准备金等;还有就是之前资金利率低,小机构有做杠杆."

上海一大型券商交易员亦指出,虽然短期资金利率涨幅较大,但融入各期限资金还是比较容易的;至于资金利率的大涨,其认为不能排除引导之嫌,"开盘就有人借大量,利率挺高,就做上去了."

分时数据显示,隔夜质押式回购利率tCN1DRP=CFXS开盘前三笔成交,利率都在3.0%以上,成交量均在5亿元以上,进而将加权利率拉升至3%以上,明显高於昨日的2.6998%.

上述北京交易员称,本周资金面扰动因素和部分机构的加杠杆行为,增加了市场的资金需求,供求在这种背景下再平衡,资金利率上涨是比较正常的;今日七天期较隔夜利率涨幅小,是因为其3.5%到4%的利率水平与当前资金面情况比较匹配,而隔夜则需向3%左右靠拢.

去年9月5日起,央行分步将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.其他金融机构将於2月15日(周三)为这次交存范围的调整画上句号.

中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.2月14日-15日为网下申购缴款日,网上申购日为2月15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0084 2.6998 +30.86 3,560.84

七天CN7DRP=CFXS 3.7903 3.6570 +13.33 790.97

14天CN14DRP=CFXS 3.9467 3.8489 +9.78 95.97

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0116 2.7000 +31.16 1,382.29

七天CHICNY7D=CFXS 3.8038 3.6761 +12.77 137.75

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.1200 1.1850 +193.50 294.26

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.7800 3.6150 +16.50 62.31

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.9000 3.6600 +24.00 3.30

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0250 2.7200 +30.50

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7593 3.6600 +9.93

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9500 3.8400 +11.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9973 2.6883 +30.90

七天SHICNYSWD= 3.7700 3.6515 +11.85

三个月SHICNY3MD= 5.2840 5.2982 -1.42

===============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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