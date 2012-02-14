《阳歌专栏》中国高级司法官员应介入iPad商标权纠纷

(本文由路透中文网编译提供；作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国高级司法官员应介入iPad商标权纠纷**

最新报导称，因商标侵权案苹果APPL.O败诉，iPad在中国下架。如果中国不能迅速、透明处理该案，混乱及负面影响或将隐现。近期报导称，部分地区苹果产品经销商的iPad已被查扣，许多商家开始隐藏存货避免被进一步查扣，不过这还取决於事态如何发展。

中国关注苹果的人都知道，该案与iPad商标有关。大概在十年前，台湾企业唯冠（Proview）旗下深圳唯冠正式注册了iPad商标。唯冠後将iPad全球商标权售予一家英国公司，後者又在苹果全球发售iPad平板电脑前，以合理价格将该商标权售予苹果。

但唯一的问题是，iPad商标在华正式转让一直未完成。结果是，深圳唯冠理论上在中国仍拥有iPad商标权。这显然是技术上的失误，我无法评论这是深圳唯冠还是工商部门的过错。但无论是谁的错，深圳唯冠没有承认失误并进行弥补，而是试图敲诈苹果一大笔费用，再将该商标转让给苹果，而深圳法院判唯冠胜诉，这意味着，苹果在华销售iPad，或违反中国《商标法》。

中国媒体有报导称，政府正慎重考虑如何处理此案，我之前说过，高法官员应迅速介入，通过公开透明的方式调节此事，避免事态失控，并严重损害中国司法体系声誉。

市场近期处於不安状态，经销商因担心被查扣而藏起产品，这种混乱局面正是需要避免的。我再次呼吁高级司法官员介入，解决这场基本是法律技术层面问题、但已导致重大波动的纠纷。

一句话：中国司法人员需要迅速介入，公平调解iPad商标权纠纷，否则，市场或有出现混乱的风险。

**中国考虑出台措施援救银行**

中国政府曾在金融危机期间下令国内大型银行向地方政府发放大量可疑贷款，眼下又在考虑让银行押後回收这些债务，缺乏解决这一问题的意愿由此便可见一斑。一方面，我能理解中国政府不愿冒数十亿贷款违约的风险，对於多数大型银行来说，他们可能无法从陷入财政困难的地方政府回收贷款。但从另一方面看，这是客观存在的问题，推迟并无助於银行或政府解决问题。

日本银行1990年代面临的类似问题，对许多人来说可能记忆犹新，当时美国房地产市场泡沫破裂，导致该国银行狼狈应对由此引发的堆积如山的坏账。日本银行拒绝解决这一问题，是造成该国陷入“失落的十年”的主要原因之一，日本经济在此期间几乎是停滞不前。当然，中国的情况可能完全不同，但与当时的日本相比也有许多相似的地方。

根据媒体报导，去年年底时，中国地方政府债务已经高达1.7万亿美元，其中约有7亿美元今年到期。中国银监会担心地方政府手头没有现金偿还如此多债务、从而引发许多贷款违约，因此他们正在酝酿一项让银行将回收债务时间推後最多4年的计划，并可能在本月末宣布正式计划。

这项计划若真出台，将允许银行隐藏不良贷款问题，从而可在短期内拯救银行。但从投资者角度看，此类举动会会令他们谨慎买入银行股，从而严重影响银行板块股票，原因是银行的坏账水平过多地取决於政府政策，当政府最终决定需要解决这一问题时，银行的坏账可能会突然膨胀。

此事明显不宜拖得得过久，我想借此机会再次重申之前的看法，即中国政府要麽让主要银行退市并将其作为政策工具，要不就放手让这些银行像个真正的商业银行来自行做决定。如果中国政府想打造真正的商业银行，就不能干涉他们的业务方式，也不能纵容他们以会计舞弊手段来掩藏问题。

一句话：中国政府最新拯救面临如山坏账的国内银行的计划，对银行股可谓一剂毒药，或令他们陷入数年的停滞。（完）

--编译：黎黎/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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