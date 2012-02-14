〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,穆迪降级警告引发市场担忧(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收跌

* 中间价微跌,受隔夜欧元拖累

* 欧债危机解决仍扑朔迷离,市场偏谨慎

路透上海2月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收跌,美元买盘力量仍偏强.穆迪对欧洲几国提出降级警告,令投资者心理蒙上阴影,短期人民币升值预期进一步被削弱.

市场人士指出,虽希腊债务解决有所进展,但穆迪的警告令市场重新紧张起来.欧债危机解决缓慢令人民币升值动力不足.周三前希腊能否就援助条款取信欧盟成为影响市场的重要因素.

"市场对於欧洲国家被down grade(降级)担忧,因此多保持谨慎."恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强称.

但他也指出,即便希腊问题解决得顺利,人民币汇率也不太可能有大幅上涨,"主要因为央行维持人民币汇率稳定的态度已经十分明确".

欧元和英镑周二在东京交易时段走低,因此前穆迪警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA级别评级,同时调降意大利等几个欧元区国家评级.[FRX/CN]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2996 6.2957 6.3018 6.2947 6.2939 6.2971

中国外交部副部长崔天凯上周四已明确表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.[ID:nCN1379060]

此前中国社科院副院长李扬表示,决定汇率的因素很多.就中美通胀对比而言,未来中国的通胀水平可能持续高於美国,从这一角度看,人民币也不需要再大幅升值了.[ID:nCN1384528]

以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2795/45 6.2750

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3010/40 6.2950

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水250点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3246元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 曾祥进/乔艳红

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