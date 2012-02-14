〔东京汇市〕日圆下挫,因日本央行扩大资产购买计划规模

* 日本央行将把资产购买计划规模扩大10万亿日圆,扩大的部分将全用於购买长期日本公债

* 日本央行还设定1%的通胀目标

* 穆迪将英国、法国、奥地利评级列入负面展望

* 穆迪调降其他六个欧洲国家评级

* 欧元及英镑回落

路透新加坡2月14日电---日圆周二全线下挫,因日本央行通过扩大资产购买计划规模来放松货币政策,并设定1%的近期通胀率目标.

日本央行将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆,扩大的部分将全用於购买长期日本公债.[ID:nCN1387746]