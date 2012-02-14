〔新加坡个股〕星展银行仍将在中国快速扩张,人民币债和QDII产品发行在即(更新版)

(新增更多公司高层评论和背景)

* 今年中国业务业绩料仍快速成长,员工数增25%

* 发行人民币债券已获批,预计规模10-20亿元

* 一季度或发行第一只QDII产品

路透上海2月14日电---东南亚最大的银行--新加坡星展银行(DBSM.SI)将保持在中国的快速扩张势头.继去年中国业务净利倍增後,该行今年将继续增加中国的分支机构和员工,预计中国区业绩仍将保持快速增长.

星展银行中国公司行政总裁张在荣周二并透露,近期中国人民银行已批准星展银行发行人民币债券,规模在10-20亿元,发行时间有赖于市场情况而定;另外,公司筹备两年的合格境内机构投资者(QDII)产品也有望在一季度发行.

"我们有信心未来在中国有长足的,令人满意的发展,"新加坡星展集团控股有限公司执行总裁高博德(Piyush Gupta)在新闻会上表示,尽管中国宏观经济今年增速可能放慢,但中国市场仍相当庞大,星展银行在中国还只是一家小银行,反应敏捷,仍能寻到相当多的业务发展机会.

据公司高层透露,星展未来几年在中国大陆将每年开设6-7家分支机构,仅今年中国地区的员工数就将增加约25%至2,000人,新增的近400百名员工中有六至七成放在个人银行业务,以支持银行网点的扩张.

在谈及未来十年中国发展战略时,张在荣指出,以往境外企业占公司银行业务的大头,未来中国本土公司将为最重要的增长领域,希望能发展1,000家中国本土大公司客户;同时个人银行业务及中小企业业务是星展中国增长的重要两极.

星展银行中国去年的净利倍增至5亿元人民币,其营收亦增长65%至19亿元左右.中国区对集团的收入贡献达5%,升至继新加坡和香港之後的第三大市场.目前星展在中国共有25个网点,仅去年就新增了八家.

星展银行主席佘林发(Peter Seah)此前在台北曾表示,预估今年大中华区占营收比重将达三分之一(33.3%),去年为30%.他认为,今年全球经济成长动能减缓,银行营运较不看好,"惟亚洲表现将优於欧美市场,希望做得比去年好."

上周星展集团公布2011年业绩,全年获得净利30.4亿坡元,同比上升15%,其盈利首次突破30亿坡元大关.因受惠于业务增长与客户交易收入增加,推动其总收入创新高至76.3亿坡元.

**人民币债和QDII产品将发行**

"我们流动性相当充裕,发行人民币债只是给市场更多的选择,"张在荣指出,"未来几个星期或几个月,我们会关注利率走向,选择一个合适时点发行债券."

他透露,人民币债券发行规模为10-20亿元,期限为2-3年,认购机构估计是银行、保险公司等金融机构.

中国央行已批准外资银行中国法人在国内发行人民币债券.2010年5月日本三菱东京日联银行(中国)率先在银行间债市发行了10亿元人民币金融债,之後东亚银行(0023.HK)中国公司亦发行两期人民币金融债,期限均为两年,规模分别为20亿元和30亿元.

对於筹备多时的QDII产品,张在荣指出,"什麽时候发什麽样的产品,时间点需要有一定考量,...目前是一个好的(发行)时机."

高博德补充说,当前人民币汇率已不是一边倒的升值,这对QDII而言,是一个好消息.海外金融市场,短期而言固定收益可能有较好表现,因为短期内亚洲可能会普遍采取宽松货币政策;而中期来看,美国和亚洲股市则会有好的机会.(完)