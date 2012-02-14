〔澳洲股市〕收盘下跌,穆迪调降部分欧洲国家评级施压

路透悉尼2月14日电---澳洲股市周一收跌1%,此前穆迪调降欧洲六国评级,提醒投资者欧洲债务危机远未解决,尽管希腊在避免无序违约上取得进展.

穆迪周一警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.[ID:nCN1387272]

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌42.3点,报4,242.8点.该股指周五上扬0.9%(完)