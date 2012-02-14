〔澳洲股市〕收盘下跌,穆迪调降部分欧洲国家评级施压

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透悉尼2月14日电---澳洲股市周一收跌1%,此前穆迪调降欧洲六国评级,提醒投资者欧洲债务危机远未解决,尽管希腊在避免无序违约上取得进展.
穆迪周一警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.[ID:nCN1387272]
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌42.3点,报4,242.8点.该股指周五上扬0.9%(完)
--编译 王丽鑫;审校 龚芳
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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