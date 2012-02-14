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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 13:45 BJT

《外汇动态》美元/日圆微涨,首道阻力料为200日移动均线切入位78.05

0522GMT---美元/日圆JPY=微涨,在其升向78.00日圆的路上,有少量空头回补,但交易商强调日本央行的举动可能不足以开启更为强劲的涨势. 宏观基金及杠杆化的美国账户被发现买进.交易商称,与期权相关的对冲操作,出口商卖盘及与支付美国公债票息相关的资金汇回均暂时限制美元涨势. 首道阻力位料位於200日移动均线切入位78.05日圆.(完) --编译 许娜;审校 戴素萍

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