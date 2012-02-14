〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势挣扎,此前欧盟多国被调降评级

路透悉尼/惠灵顿2月14日电---澳元和新西兰元周二下滑,悉数回吐隔夜时段来之不易的涨幅,受累于希腊援助计划仍存争议,且欧洲多国被调降主权债信评级.

在日本央行宣布宽松举措後,澳元兑日圆尾盘获得一些提振.日本央行此前意外宣布进一步宽松措施,包括设定1%的通胀目标[ID:nCN1387746].澳元兑日圆AUDJPY=R从82.75跃升至83.20.