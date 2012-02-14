〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势挣扎,此前欧盟多国被调降评级

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透悉尼/惠灵顿2月14日电---澳元和新西兰元周二下滑,悉数回吐隔夜时段来之不易的涨幅,受累于希腊援助计划仍存争议,且欧洲多国被调降主权债信评级.
在日本央行宣布宽松举措後,澳元兑日圆尾盘获得一些提振.日本央行此前意外宣布进一步宽松措施,包括设定1%的通胀目标[ID:nCN1387746].澳元兑日圆AUDJPY=R从82.75跃升至83.20.
但澳元兑美元AUD=D4日内仍跌0.5%,报1.0678美元,脱离隔夜所及高位1.0778与上周触及的六个月高位1.0845.
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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