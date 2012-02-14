中国外交部大使就叙利亚问题与阿盟秘书长会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月14日---中国外交部大使李华新与阿拉伯国家联盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）进行会面，双方就叙利亚局势交换了意见。中国正寻求降低否决联合国涉叙决议草案所带来的外交损失。

本月初，中国与俄罗斯否决联合国安理会叙利亚问题决议草案。该草案支持阿盟敦促叙利亚总统阿萨德下台的诉求。

中国外交部周二称，李华新大使周一在开罗与阿拉比会面，双方进行了“非常坦诚和有益的交谈”。

中国一直表示，否决涉叙决议草案并不等同于支持阿萨德，中方只是想阻止局势恶化。

但阿拉比此前表示，中俄否决该草案，在外交上失信于阿拉伯世界。沙特国王阿布杜拉也称，中俄投否决票是“不友好”之举。

根据外交部网站声明，李华新表示：“中国和阿拉伯国家之间有着非常传统的友好合作关系，在政治上保持密切的磋商和协调。”

声明称：“在最近叙利亚局势不断升级的情况下，他此次访问埃及、阿盟和其他阿拉伯国家主要目的就是介绍中国的立场和基本政策，同时也听取阿方的想法。”（完）