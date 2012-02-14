〔中美关系〕习近平将与奥巴马在白宫会谈

路透华盛顿2月14日电---美国总统奥巴马和中国国家副主席习近平将於周二会晤.此次会晤料将有助於提升习近平的国际地位,同时也将考验奥巴马在大选年压力下平衡中美外交关系的能力.

在中美两国经济、军事竞赛升温的情况下,习近平向着国际舞台迈出了最大一步,这将是他展示自己处理这一关键外交关系能力的机会.

中国官员将习近平的美国之行精心安排成中国领导层交接过程中的标志性事件.预计习近平将在今年稍後出任中国共产党总书记,并於2013年3月接任国家主席.

尽管奥巴马将给予习近平最亲密的同盟及夥伴级待遇--在总统办公室举行会谈,但他还是会在双方首次会晤上保持谨慎.

奥巴马很清楚与习近平展开平稳关系的重要性,但因为他寻求在11月大选中连任,他也有必要对北京展现强硬的姿态.角逐共和党总统提名的候选人曾指责奥巴马在贸易和汇率问题上被中国胁迫.

奥巴马在去年11月宣布美国战略重心转向亚洲,以抗衡中国在该地区日趋强大的影响力.习近平是自此之後访问白宫的最高级别中国官员.

虽然奥巴马欢迎习近平的来访,但他亦在检视美国对中国的经济政策,并寻求新的方式以在市场准入和汇率问题方面取得进展.

习近平除访问白宫外,还会到访艾奥瓦(爱荷华)州和洛杉矶,以期缓和美国民众对於中国强势和意图的担心.身为中共元老的後代,习近平亦喜欢美国小镇和好莱坞战争片.

奥巴马的助手认为,不会有太多正式协议在此次访问中达成,但预期两位领袖将把握机会建立交情.

"对於亚洲,尤其是中国而言,关系很重要,而高层关系尤为重要,"奥巴马的亚洲政策顾问Danny Russel对记者表示.

美国一位不愿具名的行业官员表示,习近平此行不太可能在诸如中国窃取美国贸易机密或强迫技术转让等问题上取得太大进展.

"在这些议题上是否真的会取得什麽有意义的成果,不得而知,"他表示.(完)