《热点透视》中国银行业无奈之下或允许地方政府延期偿还贷款

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 李爽

路透香港2月13日电---中国银行业的老毛病又要犯了.监管当局一再要求他们对资金紧张的地方政府延展贷款,最多延长四年.这种所谓的"延期偿还"(evergreening)在1990年代末是普遍现象,当时中国的坏账占总放贷规模的30%.而这次则是一种曲线救助.

地方政府接二连三地借入资金,用於公路、城市广场等大型建设项目.中国国家审计局公布,到2010年末,地方政府负债高达10.7万亿(兆)元人民币.工商银行和建设银行这种大型银行拥有近10%的此类贷款;一些较小上市银行拥有20%.其中约3万亿债务将於2012年和2013年到期.从这个角度讲,可以理所当然地认为这些大部分债务将被延期.

当银行业者"饮鸩止渴"时,就会出现坏账驱除好贷款的现象.2011年末时,中国最大的七家银行贷款/储蓄比率为68%,逼近监管机构设定的75%上限.获利也受影响,因为银行无法抓住最赚钱的机会.小型企业通常支付8%-9%的贷款利息,而地方政府项目贷款利率或许仅为5%.

这次"延期偿还"可能还要不得已而为之.若银行业者不延长贷款期限,出现一系列无序违约,导致他们也会四处求钱.倘若放宽时间,一些项目则可进展.而且,如果地方政府被迫在短期内出售资产以筹资,那麽可能就要全面压低价格,从而带来违约的恶性循环.

"延期偿还"可能会有助於减轻中国银行业表外的问题.不能拿到银行贷款的借款人转而求助"影子"银行,令银行体系面临难以估量的风险.例如,大型银行或向蓝筹企业发放贷款,额度有限制,只能是向有疑问项目的贷款额度.肆意挥霍的贷款人,在监管者知情的情况下,从银行体系借钱,总比其偷偷地体系为借款要好.

当然,银行和政府机构应确保延长期限是为了促进有序降低杠杆比例."延期偿还"不应成为惯例.(完)