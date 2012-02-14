〔路透基点〕中国运动鞋厂商特步首次进入贷款市场,寻求1亿美元--RLPC

路透香港2月14日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,中国运动鞋生产商特步国际控股有限公司首次进入贷款市场,寻求1亿美元的三年期贷款,以充实营运资本.

恒生银行是这笔分期支付贷款的委托主办行,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点.参与贷款的银行分为三个层次:

承贷1,300万美元或更多,含全部费用价码为393个基点,获得委托主办行头衔.

承贷1,000-1,200万美元,含全部费用价码为388个基点,获得主办行头衔.

承贷700-900万美元,含全部费用价码为383个基点,获得承办行头衔.

在12个月的宽限期之後,贷款平均期限为2.25年.

将组织银行在2月20日实地考察借款人在中国的生产设施.(完)