〔日本股市〕收於200日移动均线水准,受央行放松政策提振

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透东京2月14日电---日本股市周二收涨,收於200日移动均值,此前日本央行意外扩大资产购买规模,以放松政策帮助经济抵御通缩以及日圆升值的损伤.
日股日经指数.N225收涨0.6%,报9,052.07点,触及200日移动均值.东证股价指数.TOPX涨0.7%,报786.80点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 沈以文
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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