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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 14:19 BJT

〔日本股市〕收於200日移动均线水准,受央行放松政策提振

路透东京2月14日电---日本股市周二收涨,收於200日移动均值,此前日本央行意外扩大资产购买规模,以放松政策帮助经济抵御通缩以及日圆升值的损伤.

日股日经指数.N225收涨0.6%,报9,052.07点,触及200日移动均值.东证股价指数.TOPX涨0.7%,报786.80点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 沈以文

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