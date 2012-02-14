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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 14:27 BJT

〔韩国股市〕小幅收低,程序卖盘打压大市

路透首尔2月14日电---韩国股市周二小幅收低,程序卖盘令大市承压.在穆迪将欧洲数国评级置于负面展望,并调降受欧债危机影响最深国家的评级後,更多债信评级调降的前景打压市场人气.

钢铁股领跌,现代制铁(004020.KS)大跌3.42%,东国制钢(001230.KS)跌2.95%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低0.15%,收报2,002.64点.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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