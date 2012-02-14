〔韩国股市〕小幅收低,程序卖盘打压大市

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透首尔2月14日电---韩国股市周二小幅收低,程序卖盘令大市承压.在穆迪将欧洲数国评级置于负面展望,并调降受欧债危机影响最深国家的评级後,更多债信评级调降的前景打压市场人气.
钢铁股领跌,现代制铁(004020.KS)大跌3.42%,东国制钢(001230.KS)跌2.95%.
综合股价指数(KOSPI).KS11收低0.15%,收报2,002.64点.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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