〔中国金融〕上海股权托管交易市场今开业,场外交易市场再添新成员

路透上海2月15日电---中国迅速升温的股权场外交易市场再添新成员.上海股权托管交易中心周三正式开业,首批19家企业挂牌交易.该市场计划从制度上与国内统一监管的场外交易市场甚至沪深证交所相对接,力争打造成中国版的OTCBB(美国场外柜台交易系统).

在上海股交中心挂牌的"门槛"相当较低,只需业务基本独立、具有持续经营能力、不存在明显同业竞争、治理结构规范等条件,并不包括在沪深证交所上市所要求的企业连续盈利、最小股本规模等条件,甚至连设立不满一年的企业都可在上海股交中心挂牌.

"上海股交中心将重点面向尚不具备上市条件的科技型、中小型企业提供服务,为统一监管的场外交易市场及创业板、中小板甚至上海主板,培育输送优质企业资源."上海市政府金融服务办公室副主任徐权在新闻会上表示.

不过企业挂牌前除需要会计师事务所和律师事务所等专业机构分别出具审计和调查报告外,还需要推荐会员机构出具尽职调查报告,最终上海股交中心对申请文件进行审核,同意後并报上海市金融办备案.

美国场外交易市场包括OTCBB和粉单市场两类.由全美证券商协会开通的OTCBB提供实时的股票交易价和交易量,具有零散、小规模、简单上市程序及较低费用等特点.

目前中国证监会正积极推动场外交易市场的建设,除现有的北京中关村代办股份转让市场外,还计划由一些券商出面建立区域性的地方柜台交易市场.而地方政府及地方产权交易所亦在积极组建股权交易中心或股权托管中心,例如已成立的天津股权交易所和重庆股份转让中心.

**特定要求**

徐权强调,上海股交中心是一个面向特定投资者进行股份转让和实施定向增发的非公开市场,有一些特定要求,例如非上市股份公司股东不超过200人、不公开发行股份、不采取集中竞价和做市商等集中交易方式、要求投资人买入卖出时间间隔不少於5个交易日等.

国务院去年11月下发通知清理国内的交易所,其中要求除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易.[ID:nCN1240280]

上海股权托管交易中心总经理张云峰指出,"这类市场交易不可能很活跃,国际上都是这样的,因为参与交易的多为理性投资者,投资者对价格判断趋同."

目前上海股交中心的投资者包括机构和个人,个人投资者需要有两年以上证券投资经验和100万元人民币以上的金融资产.

张云峰坦言,虽然这些挂牌企业大多将未来发展目标瞄准上市,但上海股交中心目前没有直接转板机制,挂牌企业可以下市後再通过正常的新股发行申请手续和渠道,去寻求首次公开发行(IPO).

与国内其他股权交易市场相比,上海股交中心有一些创新举措,例如鼓励金融机构和投资机构参与企业挂牌和推荐;促进银行和保险机构与挂牌企业开展授信和保险等服务.

按上海股交中心的管理办法,其推荐机构会员包括银行、券商等金融机构及经认定的投资机构.目前首批15家推荐机构会员中,除了上海鼎洪投资等投资机构外,还包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、民生银行(1988.HK)(600016.SS)三家银行的上海分行及浦东发展银行(600000.SS).

目前天津股权交易所累计挂牌企业133家,注册做市商97家,总市值142亿元,平均市盈率9.04倍.而2009年底开业的重庆股份转让中心去年底的挂牌企业家数达到50家.(完)