〔东京汇市〕日圆扩大跌幅,此前日本央行扩大资产购买计划规模

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
* 日本央行将把资产购买计划规模扩大10万亿日圆,扩大的部分将全用於购买长期日本公债
* 日本央行还设定1%的通胀目标
* 分析师称美元/日圆所受影响或短暂
* 穆迪将英国、法国、奥地利评级列入负面展望
* 穆迪调降其他六个欧洲国家评级
路透新加坡2月14日电---日圆周二扩大跌幅,因日本央行通过扩大资产购买计划规模来放松货币政策,但分析师称日圆所受的影响或为时短暂.
日本央行将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆,扩大的部分将全用於购买长期日本公债.[ID:nCN1387746]
央行央行还设定1%的通胀目标.
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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