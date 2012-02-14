〔日本股市〕收高在200日移动均线水准,受央行放松政策提振(更新版)

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
(新增细节)
* 日经指数收涨0.6%至200日移动均值
* 日本央行通过扩大资产购买计划规模来放松政策
* 出口股和房地产股受益
路透东京2月14日电---日本股市周二收涨,收於200日移动均值,此前日本央行意外扩大资产购买规模,以放松政策,帮助经济抵御通缩及日圆升值的损伤.
日圆兑美元下跌,此前日本央行宣布,将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆.[ID:nCN1387746]
出口股上扬,丰田汽车(7203.T)涨1.8%,佳能(7751.T)涨1.5%,TDK Corp (6762.T)涨2%.
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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