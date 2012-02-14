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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 15:05 BJT

〔日本股市〕收高在200日移动均线水准,受央行放松政策提振(更新版)

(新增细节)

* 日经指数收涨0.6%至200日移动均值

* 日本央行通过扩大资产购买计划规模来放松政策

* 出口股和房地产股受益

路透东京2月14日电---日本股市周二收涨,收於200日移动均值,此前日本央行意外扩大资产购买规模,以放松政策,帮助经济抵御通缩及日圆升值的损伤.

日圆兑美元下跌,此前日本央行宣布,将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆.[ID:nCN1387746]

出口股上扬,丰田汽车(7203.T)涨1.8%,佳能(7751.T)涨1.5%,TDK Corp (6762.T)涨2%.

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