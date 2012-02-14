亚洲各投行大幅降薪 幅度高达40%

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港2月14日电(记者 Lawrence White)---招聘者及银行消息人士称，受全球投行业放缓影响，去年各投行亚洲雇员降薪30%-40%，许多银行家没有拿到年底奖金，明星雇员的薪酬不过是持平。

近几年，亚洲的银行家并未受到全球投行业降薪影响，尽管薪酬的确下调，但业绩出众就能得到高额嘉奖。但这一情况在去年发生转变。

美国一家投行驻香港副总裁称："内部的说法是没降薪就是加薪。"

今年，拿到"面包圈"的亚洲银行家增多，在投行行话中，"面包圈"的意思是没奖金。

根据一名不愿透露姓名的人事主管称，在瑞士信贷CSGN.VX亚洲固定收益、外汇和商品部门(FICC)，多达一半的雇员没有拿到奖金，表现最好的六个人薪水高於之前一年，其他人降薪30%-40%。

根据花旗(C.N)总部数据，其机构客户部门的银行家平均降薪30%。

知情人士称，少数表现较差的雇员降薪幅度高达70%，表现出众者的薪水基本与前年持平。

美银美林(BAC.N)总部称，甚至固定收益、外汇和商品部门及权益部门表现出色者降薪幅度也高达20%，业绩不佳者减薪30%或更多。

消息人士称，摩根士丹利(MS.N)亚洲固定收益、外汇和商品部门平均降薪30%以上。

路透联系了上文谈及的投行，所有投行均拒绝置评。

不管怎样，投行均在削减亚洲成本：削减整体薪酬，奖金用股票支付，而非现金，不再发放住房补贴等福利，很多人没有奖金可拿。

某投行亚洲负责人称："亚洲薪酬放缓比其它地区来得晚，因为两个因素扭曲了这一系统。首先，三星证券、野村证券、大和证券等亚洲券商和美国投行Jefferies为扩张向体系内注资。"

"其次，亚洲有战略溢价，也就是全球大老板愿意为亚洲的重要地位多花钱。但现在出现问题了，因为一年中多数时候营收停滞。"(完)