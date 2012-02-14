〔中国票据市场〕转贴利率维持跌势,资金和信贷规模均宽松助推收票热情

路透上海2月14日电---中国票据市场转贴利率周二继续下跌.年初银行信贷规模宽松,再加上近期资金面亦相对较好,不少机构趁机收票,造成转贴利率持续回落,预计近期还将继续下行.

市场人士表示,春节过後,随着企业的陆续开工,近期签票数量有所回暖,但由於收票银行较多,整个市场依然是供不应求,料短缺的市况近期难以扭转.

"大型商业银行很多都在收票,趁着现在(信贷)规模和资金都宽松,上半年多收一点,"华南一银行交易员称."最近签票量多了一些,但还是不能满足需求."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.1238/7.5950 8.3268/7.9337 9.4293/8.7262

上日 8.2022/7.7246 8.3753/8.0021 9.5384/8.7851

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变动 -7.84bp/-12.96bp -4.85bp/-6.84bp -10.91bp/-5.89bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1690%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3712/3.2994 3.4009/3.3393

上日 3.3694/3.2934 3.4100/3.3512

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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