〔中国金融〕最高法院已受理吴英案的死刑复核,将依法审慎处理

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透北京2月14日电---中国最高法院周二表示,已受理吴英集资诈骗案的死刑复核,将依法审慎处理好这起备受社会关注的金融诈骗犯罪案件.
最高法院新闻发言人孙军工表示,吴英集资诈骗案件在一审、二审期间受到媒体和社会各界广泛关注,该案件犯罪数额特别巨大,案情比较复杂.
"最高人民法院在依法复核审理过程中将依照法定程序,认真核实犯罪事实和证据,严格以事实为依据,以法律为准绳,依法审慎处理好本案."
浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.此後一些知名学者和律师公开表示,吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,且罪不至死.
民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高於银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由於正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选