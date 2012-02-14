〔中国金融〕最高法院已受理吴英案的死刑复核,将依法审慎处理

路透北京2月14日电---中国最高法院周二表示,已受理吴英集资诈骗案的死刑复核,将依法审慎处理好这起备受社会关注的金融诈骗犯罪案件.

最高法院新闻发言人孙军工表示,吴英集资诈骗案件在一审、二审期间受到媒体和社会各界广泛关注,该案件犯罪数额特别巨大,案情比较复杂.

"最高人民法院在依法复核审理过程中将依照法定程序,认真核实犯罪事实和证据,严格以事实为依据,以法律为准绳,依法审慎处理好本案."

浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.此後一些知名学者和律师公开表示,吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,且罪不至死.

民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高於银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由於正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.(完)