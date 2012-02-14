〔中国债市〕人民币利率互换因资金紧张一度小涨,流动性成关注重点

路透上海2月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周二一度小涨,因资金市场回购利率明显上行推动.不过这种流动性紧张局面的持续性尚有待观察,市场整体变化有限.

交易员称,从通胀压力未消,以及1月信贷明显低於预期等判断,货币政策马上放松的可能性非常有限,近期还需继续关注资金面变化.

"今天资金有些紧张,repo irs上了一下,(但)现在基本回到了开盘位置."上海一银行交易员称.

中国银行间市场短期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大涨.因明日将面临中小金融机构保证金存款补交和大盘新股发行的双重冲击,加之部分机构近期加杠杆,致场内资金需求增加,进而推动短期资金利率大涨.[CN/CN][ID:nCN1387846]

上海另一银行交易员并表示,目前政策面相对淡静,市场短期关注重点就放在流动性上.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势;此外1月新增人民币信贷则不足8,000亿元,大幅低於预期.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.5625/3.6925 3.2520/3.3420 3.2420/3.3340 3.3600/3.4560 3.3080/3.6400

周一 3.4260/3.5380 3.1967/3.2875 3.1883/3.2833 3.3133/3.4100 3.2725/3.6075

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变动 +0.1365/+0.1545 +0.0553/+0.0545 +0.0537/ 0.0507 +0.0467/+0.0460 +0.0355/+0.0325

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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