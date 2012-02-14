中国可望重启核电新建项目审批

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月14日电---《中国证券报》周二报导称，中国可望启动重启核电新建项目审批政策程序。之前在日本福岛发生核事故後，中国暂停核电新建项目审批。
国家能源局最新完成的《核电中长期发展调整规划》显示，到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦。
中国起初计划是，2020年全国核电装机容量达到4,000万千瓦。後来能源官员多次表示希望该目标上调至8,000万千瓦甚至更高，因中国要实现2020年可再生能源占一次能源消费比重达15%的目标任务艰巨。
目前中国在运行核电装机容量为1,190万千瓦，但受在建项目推动，最早到2015年核电装机容量可达4,100万千瓦。
去年3月日本核事故发生後，中国政府承诺要调整中长期核电装机目标。
业内人士称，如果新的《核安全规划》获得国务院批准，政府可能今年上半年就会重启核电新建项目审批。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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