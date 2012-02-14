〔日本债市〕公债价格上涨,此前日本央行意外扩大资产购买规模

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
* 日本央行将通过扩大资产购买规模来购买日债
* 收益率曲线趋陡,因扩大购买规模无助於最长期限公债
* 两年期公债收益率跌至15个月低位
* 10年期公债期货大涨至2010年11月以来最高
* 日本GDP数据疲弱及美联储有关誓言令日本央行承压--基金经理
路透东京2月14日电---日本公债价格周二上扬,此前日本央行意外通过扩大资产购买计划来放松政策,不过分析师称,此举不太可能对较长期券种产生巨大影响.
日本央行宣布,将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆.[ID:nCN1387746]
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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