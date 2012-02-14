〔中国经济〕十二五拟培育十个物联网产业聚集区,进入规模发展--工信部

路透北京2月14日电---中国工信部周二称,十二五时期(2011-2015年)是中国物联网由起步发展进入规模发展的阶段,将合理规划区域布局,重点培育10个产业聚集区,100家以上骨干企业,杜绝盲目投资和重复建设.

工信部发布十二五物联网发展规划显示,据不完全统计,中国2010年物联网市场规模接近2,000亿元人民币.物联网是战略性新兴产业的重要组成部分,但其发展还存在一系列瓶颈和制约因素.

"加快推进无锡国家传感网创新示范区建设,积累经验,以点带面,辐射带动物联网产业在全国范围内的发展...以特色农业、汽车生产、电力设施、石油化工、光学制造、家居照明、海洋港口等一批特色产业基地为依托,打造一批具有物联网特色产业聚集区."规划称.

根据规划,中国还将致力在核心技术方面取得突破,打算在感知、传输、处理、应用等技术领域取得500项以上重要研究成果;研究制定200项以上国家和行业标准.并要争取应用规模与水平明显提升.

规划还强调加大财税支持力度,增加物联网发展专项资金规模,加大产业化专项等对物联网的投入比重,鼓励民资、外资投入物联网领域等.支持中央企业在安全生产、交通运输、农林业等领域开展物联网应用示范.

目前物联网已成为世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一,国际竞争日趋激烈.美国已将物联网上升为国家创新战略的重点之一;欧盟制定了促进物联网发展的14点行动计划;日本和韩国亦将其列为重点战略.(完)

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