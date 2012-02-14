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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 15:50 BJT

〔全球金市〕现货金追随欧元小跌,欧洲疑虑挥之不去

* 投资者质疑希腊执行改革的能力

* 穆迪警告英、法、奥有降评风险;调降部分欧洲国家评级

* 现货金或跌至每盎司1,698美元--技术分析

* 关注1000GMT公布的欧元区12月工业生产

路透新加坡2月14日电---现货金周二小幅下跌,追随疲弱欧元,投资者关注希腊能否说服欧洲发放其亟需的救援金,而穆迪对部分欧洲国家的评级警告重新引燃危机扩散的忧虑.

希腊议会通过严苛的改革和财政撙节措施後,金价周一略涨,但市场人气很快急转直下,因围绕援助协议滋生疑虑.

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