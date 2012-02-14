〔全球金市〕现货金追随欧元小跌,欧洲疑虑挥之不去

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
* 投资者质疑希腊执行改革的能力
* 穆迪警告英、法、奥有降评风险;调降部分欧洲国家评级
* 现货金或跌至每盎司1,698美元--技术分析
* 关注1000GMT公布的欧元区12月工业生产
路透新加坡2月14日电---现货金周二小幅下跌,追随疲弱欧元,投资者关注希腊能否说服欧洲发放其亟需的救援金,而穆迪对部分欧洲国家的评级警告重新引燃危机扩散的忧虑.
希腊议会通过严苛的改革和财政撙节措施後,金价周一略涨,但市场人气很快急转直下,因围绕援助协议滋生疑虑.
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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