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市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 15:52 BJT

〔欧股业绩〕德国卡车制造商MAN去年业绩好於预估，预计今年利润率下降

路透法兰克福2月14日电---德国卡车制造商MAN (MANG.DE)表示,预计2012年营业利润率将从2011年的9.0%降至约8.5%,称巴西的商用车需求转弱.

MAN表示,预计欧洲商用车市场将相较於2011年持稳.

该公司周二宣布,2011年其营业利润升至14.8亿欧元(19.6亿美元),稍高於路透调查的平均预估14.6亿欧元.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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