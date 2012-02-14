《外汇动态》欧洲开盘:美元延续涨势,兑日圆触及78的盘内高点

0743GMT---美元/日圆JPY=上涨0.5%,至盘内高点78.04日圆,因日本央行出人意料地决定扩大资产购买规模.近期阻力位落在200日移动均线切入位78.05日圆,之後是1月25日高点78.288,停损单据闻设在该水准上方. 欧元/美元EUR=下跌0.3%至1.3146,因穆迪警告称可能调降法国、英国和奥地利的AAA主权债信评级,同时下调了包括意大利在内的欧洲其它六个国家的评等.受此消息影响,英镑/美元GBP=D4亦下滑. 德国稍晚将发布ZEW数据,交易商称该报告可能影响欧元走势.(完) --编译 高琦; 审校 张涛