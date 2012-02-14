法国最热门总统候选人性感度排名垫底--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎2月13日电---据周一发布的调查，法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)或将在今年法国总统大选民调中轻松保持领先，但在"性感"方面却远远落後竞争对手。

在关於今年4月22日法国总统选举第一轮投票的民调中，奥朗德领先现任总统萨科齐6个百分点。而在5月6日的第二轮投票中，奥朗德对萨科齐的领先距离有望加倍。

在民意调查机构Harris关於最性感候选人的调查中，奥朗德排名最末，仅有2%的受访者认为他最性感，其中只有1%的女性受访者认同此观点。

奥朗德现在体型比以前已经瘦了很多，也为竞选重塑了形象。2003年，另一位社会党人蒙特布尔(Arnaud Montebourg)给他起绰号为"Flamby"，意为形状不正的焦糖点心。

在最性感候选人的调查中，萨科齐获得7%的总体支持率，在女性受访者中支持度比这一数字还要稍高。

法国前总理德维尔潘(Dominique de Villepin)被认为是最性感候选人，得票率为22%，但他的选举支持率仅有2%。(完)