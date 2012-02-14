法国最热门总统候选人性感度排名垫底--民调

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎2月13日电---据周一发布的调查，法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)或将在今年法国总统大选民调中轻松保持领先，但在"性感"方面却远远落後竞争对手。
在关於今年4月22日法国总统选举第一轮投票的民调中，奥朗德领先现任总统萨科齐6个百分点。而在5月6日的第二轮投票中，奥朗德对萨科齐的领先距离有望加倍。
在民意调查机构Harris关於最性感候选人的调查中，奥朗德排名最末，仅有2%的受访者认为他最性感，其中只有1%的女性受访者认同此观点。
奥朗德现在体型比以前已经瘦了很多，也为竞选重塑了形象。2003年，另一位社会党人蒙特布尔(Arnaud Montebourg)给他起绰号为"Flamby"，意为形状不正的焦糖点心。
在最性感候选人的调查中，萨科齐获得7%的总体支持率，在女性受访者中支持度比这一数字还要稍高。
法国前总理德维尔潘(Dominique de Villepin)被认为是最性感候选人，得票率为22%，但他的选举支持率仅有2%。(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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