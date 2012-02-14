《中国新债预测》五年国债利率预测均值3.11%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部五年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(15日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.05%-3.2%

* 预测均值: 3.11%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月14日电---中国财政部周三将招标发行五年期固息国债.路透调查显示,超预期的通胀数据令宽松政策近期出台的看法落空,加上资金面偏紧,而国债绝对收益水平偏低,预计机构配置需求有限,预测均值落在3.11%附近.

"目前国债收益不太高,五年相对价值较差,加上最近资金问题并没有很缓解,整体需求应该不强",北京一大型银行交易员称.

中国银行间市场短期质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大涨.因明日将面临中小金融机构保证金存款补交和大盘新股发行的双重冲击,加之部分机构近期加杠杆,致场内资金需求增加,进而推动短期资金利率大涨.[CN/CN]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.1291%.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.虽然这无碍通胀持续回落的整体态势,但通胀压力仍存让监管层不会掉以轻心,未来政策放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379120]

该期债为财政部今年第三期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债竞争性招标时间2月16日开始发行并计息,2月20日发行结束,2月22日起上市交易.(完)