广电总局对引进境外影视剧颁布新规

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月14日电---《中国日报》周二报导，中国国家广电总局日前下发通知，禁止国内电视频道在黄金时段播出境外影视剧。

报导称，引进境外影视剧的长度需控制在50集以内，各电视频道每天播出的境外影视剧，不得超过该频道当天影视剧总播出时间的25%。

中国大陆引进的影视剧，绝大部分来自香港、台湾、韩国、泰国和印度等地区和国家。

美国影视剧在中国大陆备受欢迎，但观众主要在网上观看或购买盗版DVD。

据广电总局的通知，黄金时段是指晚上7-10点，境外影视剧不得在该时段播出，且电视频道不得在一段时期内集中播出某一国家或地区的境外影视剧。

通知还要求，各省级广播影视行政部门应认真履行职责，不得引进涉案题材和含有暴力低俗内容的境外影视剧。

通知称：“各省级广播影视行政部门要加强对辖区内各级电视频导播出境外影视剧的监管，加大对违规频道的处罚力度。”

《中国日报》称该通知是“为保护国内文化产品……为大陆企业出产的影视剧创造良好环境”。（完）