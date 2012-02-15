缅甸摆脱孤立,"去中国化"形成趋势?

(本文由路透中文网编译提供)

路透缅甸曼德勒2月14日电---陈清风（Chen Ching-feng，音译）在缅甸北部城市曼德勒开了一间服装店，当官员首次要求她去掉店面上的中文招牌时，她并未理睬。

“没过几天，他们（官员）又来了，问那些中文怎麽还在，我说因为太忙了，他们要我立即去掉这些中文，并签字保证不再使用，”这位缅甸华人用中文说道。

其他华人店主也接到了类似的要求，但执行力度各有差异。

缅甸首都内比都的政府官员称，该国没有针对中文广告的官方禁令，但华商众多的曼德勒市要求去掉中文广告，表明当地对中国影响力扩大越发不安。

缅甸正在大刀阔斧地进行改革，而与中国的关系正在发生变化。在某些情况下，长期积压的怨气变得公开化。中国是在缅甸最大的投资者，也是该国第二大贸易夥伴。

缅甸被国际社会孤立的几十年里，一直依赖中国，将中国视作最亲密的外交和军事盟友。

缅甸1988年血腥镇压民主示威运动後，遭到西方国家的广泛制裁，与中国的经济关系加强。

但随着缅甸开展民主改革，围绕中缅关系的争论日益激烈。值得一提的是，自奥巴马政府宣布重返亚洲战略以来，中美之间的地缘政治较量升级。

对於中国经济影响力扩大，缅甸国内向来存在异议，因该国对外国力量向来持猜忌态度。而中国方面也有感到不满的地方。缅甸军方与中缅边境附近的反抗组织冲突不断，连累无辜的中国公民遇害，并且导致大量难民越境涌入中国。

曼德勒的餐馆老板胡介祺（Hu Chieh-chi，音译）与服装店老板陈清风一样，都是拥有缅甸国籍的华人，胡说道：“（缅甸）政府以前也曾限制外国的影响力，看样子现在又老调重弹了。”

而在距离曼德勒两小时车程的地方，缅甸一场草根阶层运动正在形成，目的是要阻止中国在缅甸最具战略意义的投资，即连接孟加拉湾与中国西部省份的管道项目，项目建成後将向中国西部经济不发达地区输送油气资源。

活动分子接受路透采访时称，缅甸政府去年9月30日迫于公众压力，决定暂停中国牵头的密松大坝项目，让他们深受鼓舞。美国官员也向路透表示，缅甸政府响应公众呼声，是美国去年末重新接触该国的重要原因之一。

**中国影响力根深蒂固**

中国在缅甸的影响力广泛，想要摆脱并非易事。

缅甸虽拥有丰富的自然资源，但却是亚洲最贫穷的国家之一。该国新生的企业家需要繁荣的边境贸易和中国方面的投资。该国的军方也需要借助中国，来平息边境地区的骚乱。

广州暨南大学缅甸问题专家林锡星称，缅甸无法承受破坏与中国良好的关系的後果。

从中国慷慨援助中受益的，不仅仅是缅甸的华人。

在距中国边境四小时车程的城镇腊戌（Lashio），一户印度家庭的女主人脸上洋溢着自豪，向记者展示了她宽敞、舒适的房子，随後她还拿出十年前居住的茅草屋的照片让记者看。

她只用了一个词来解释发生如此变化的原因：“中国”。

她说到自己的修车铺：“他们给我们带来了好生意，很多卡车忙着和中国的生意，我们修车，生意非常好。”

Bein Nei Tha是缅甸一家摩托车经销公司的员工，当被问及他的公司为何也被要求禁用中文广告时，他笑了起来。该公司并非华人所有，以前也只是在英文招牌旁边用了一些中文字符。

他说：“这种规定有点傻，我估计政府是想限制外国的影响力。那麽为什麽允许用英文招牌呢？”（完）