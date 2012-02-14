《外汇动态》欧元/美元仍保持区间交投

0812GMT--欧元兑美元EUR=在原有区间中下跌.

短线卖出停止单已被触发.现在走向1.3100的过程中浮现较多的买单,在1.3130-50出现主权及公司买盘,正提供支撑.

21日移动均线切入位在1.3099,短期可能是一道稳固的支撑.

总体来看,欧元兑美元大体上处於1.30-1.33区间.

换句话说,当前水准为中性,任何与穆迪消息有关的兴奋情绪可能已完结.

今日将公布关键的德国2月ZEW景气判断指数.该指数料将明显改善,因此这对那些在1.3150下方作空欧元兑美元的人来说,将是一个风险因素.

值得注意的是,杠杆账户及模型卖盘在接近低点时最为沉重.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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