《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透伦敦2月13日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:从短期看,且考虑到周线升穿阻力位,下档支撑似乎再度成为关注重点.徘徊於周五低点1.3156和一目均衡转换线,或凸显始于1.3095的五个工作日/周调整後的一幕均衡云区的上端支撑.若要显示确有新卖盘占据主动,需要跌破1.3026和1.2985(这是形成任何下降趋势的前提).
澳元/美元:从近期高点的跌势可能尚未结束.低於1.0640或表明空方占优.此前在高位缠绕的短期多重随机指标正在下行,现汇价格正远离21日+/-2.5%的价格通道上沿.21日EMA均线切入位目前在1.0615,在该水准下方的走势偏空.
英镑/美元:随着跌穿1.5730的支撑,即头肩顶形态的颈线位置,向市场发出短期卖出信号,目标位至少在1.5626,理论上可达到1.5501,前提是收於颈线下方.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。