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市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 16:42 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月13日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:从短期看,且考虑到周线升穿阻力位,下档支撑似乎再度成为关注重点.徘徊於周五低点1.3156和一目均衡转换线,或凸显始于1.3095的五个工作日/周调整後的一幕均衡云区的上端支撑.若要显示确有新卖盘占据主动,需要跌破1.3026和1.2985(这是形成任何下降趋势的前提).

澳元/美元:从近期高点的跌势可能尚未结束.低於1.0640或表明空方占优.此前在高位缠绕的短期多重随机指标正在下行,现汇价格正远离21日+/-2.5%的价格通道上沿.21日EMA均线切入位目前在1.0615,在该水准下方的走势偏空.

英镑/美元:随着跌穿1.5730的支撑,即头肩顶形态的颈线位置,向市场发出短期卖出信号,目标位至少在1.5626,理论上可达到1.5501,前提是收於颈线下方.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

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