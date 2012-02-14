〔外汇期权〕现汇上涨提振美元/日圆期权隐含波动率--IFR

IFR伦敦2月14日电---美元/日圆期权隐含波动率受到隔夜现汇走高的支撑.近期汇价重新测试78区域,支撑短天期波动率.

一个月期价平期权波动率最新高见7.7/8.0%,远高於昨日晚些时候的7.1/7.6%.短天期波动率也受到了现汇上升的提振,一周期波动率从亚洲时段的7.0%,升至欧洲时段的7.5/8.5%.

美元/日圆现汇在初次尝试中或陷於78低段区域,但不能排除美元进一步上涨的可能,由此可能出现进一步的测试,期权交易员急於将盘中行权价在78.00的期权到期,看作可能影响的拉动因素,障碍位在78.50.

与此同时,短期波动率的上升,也支撑长期波动率走坚,各种对冲资金流出亚洲的态势稍有增强.

不过从较长期来看,市场仍偏向于76和75日圆区域.(完)