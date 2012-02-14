《外汇动态》美元兑日圆突破目前走势需要时间

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
0827 GMT---日本变为贸易逆差,国内生产总值(GDP)逊於预期,日本央行(BOJ)扩大量化宽松举措;美国则是就业数据与供应管理协会(ISM)企业活动数据均优於预期,且美债收益率(殖利率)上升.美元兑日圆上涨时机已然成熟,尤其因投机客目前持有日圆多仓,且日圆在融资货币用途上尚未被充分使用.
不过,当前绝大多数的美元兑日圆策略中,都考虑了日本当局去年10月干预日圆以来的汇价区间.克服散户与出口商的美元卖单及78.50的障碍位,将可能是一场持久战.与此同时,一目均衡云区77.20-43与55日移动均线水准77.30是技术支撑的基底.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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