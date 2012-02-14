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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 17:00 BJT

《外汇动态》美元兑日圆突破目前走势需要时间

0827 GMT---日本变为贸易逆差,国内生产总值(GDP)逊於预期,日本央行(BOJ)扩大量化宽松举措;美国则是就业数据与供应管理协会(ISM)企业活动数据均优於预期,且美债收益率(殖利率)上升.美元兑日圆上涨时机已然成熟,尤其因投机客目前持有日圆多仓,且日圆在融资货币用途上尚未被充分使用.

不过,当前绝大多数的美元兑日圆策略中,都考虑了日本当局去年10月干预日圆以来的汇价区间.克服散户与出口商的美元卖单及78.50的障碍位,将可能是一场持久战.与此同时,一目均衡云区77.20-43与55日移动均线水准77.30是技术支撑的基底.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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