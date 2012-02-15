〔中国公开市场〕央票仍缺席一级交易商需求,正回购续撑大局--业内人士

路透上海2月15日电---业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日上报的需求中,仅有91天期正回购,而没有明日例行应发的三个月期央票.这意味着周四公开市场可能依旧只进行正回购操作,而没有央票发行.

央行公开市场一级交易商周一上报的需求中,也仅有两个期限正回购,没有央票.周二公开市场进行了60亿元人民币正回购操作,期限28天,中标利率持平於2.80%,一年央票则连续第七周暂停发行.

央行一般於周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

央行在1月初宣布,为保证银行体系流动性平稳运行,春节前暂停央票发行,并根据需求开展短期逆回购操作.在春节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

央行公开市场上周打破寂静,时隔七周出手正回购操作,继续实现净回笼.央票需求虽有申报,最终"只闻其声,不见其形",则尽显央行的谨慎态度.[ID:nCN1378650]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)