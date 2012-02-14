〔路透基点〕广州市保障房项目贷款规模设定为110亿元人民币--RLPC

路透香港2月14日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,广州市政府保障房项目贷款规模设定为110亿元人民币.

国家开发银行是这笔贷款的委托主办行,主要国有银行及广州几家商业银行正就参与是次交易等待内部信用审批,消息人士称.

一位消息人士称,是次贷款将分为用於16个廉租房项目的56亿元人民币五年期贷款,及用於九个公租房项目的54亿元人民币15年期贷款.

消息人士称,利率价码仍在制定之中.

保障房项目由广州市国土资源和房屋管理局下属的住房办负责,不过此前消息人士曾称,贷款可能通过特殊目的机构(SPV)申请.

据当地媒体报导,住房办与国开行1月20日签署了"开发金融合作协议",规定国开行在2012年至2016年将至少提供200亿元人民币资金来支持该市保障房项目.

广州市国土资源和房屋管理局住房办1月初对南方日报称,目前该市在建保障房项目有20个,2012年将建成10,494套保障房.(完)