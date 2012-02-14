版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 17:17 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
*中国石化     300       150      9   2/15簿记建档   中国银行     AAA        2/16       2/17
(600028.SS)(0386.HK)                                工商银行
=============================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
=============================================================================================
*华电集团      120       40       12    2/17簿记建档   光大银行    AAA       2/20    2/21
                                                       工商银行
=============================================================================================
*华谊兄弟        6        3       12    2/17簿记建档   招商银行    AA-       2/21    2/22
(300027.SZ)                                       
=============================================================================================
*重庆对外       7.2      2.2      12    2/21簿记建档   光大银行     A+       2/22    2/23
 经贸集团                                       
=============================================================================================
*福耀玻璃       12        6       12    2/21簿记建档   中国银行    AA+       2/22    2/23
                                                     
=============================================================================================
*山西阳光        5        3       12    2/21簿记建档   民生银行     A+       2/22    2/23
 焦化集团                                       
=============================================================================================
*巨石集团       14        7       12    2/21簿记建档   中信银行     AA       2/23    2/24
                                                       进出口行
=============================================================================================
精达股份        4.6       3       12    2/15簿记建档   浦发银行     A+       2/17    2/20
(600577.SS)                                          
=============================================================================================
中国供销集团    20       10       12    2/15簿记建档  深发展银行   AAA       2/16    2/17
=============================================================================================
深圳茂业        16        8       12    2/15簿记建档   中国银行     AA       2/16    2/17
商厦                                              
=============================================================================================
金茂集团        7.5      7.5      12    2/16簿记建档   中信银行     AA+      2/20    2/21                                              
=============================================================================================
威海广泰         2       0.5      12    2/16簿记建档   交通银行     A+       2/17    2/20  
(002111.SZ)                                            
=============================================================================================
联合水泥        20       10       12    2/17簿记建档   农业银行     AA+      2/20    2/21                                      
集团                                                   浦发银行
=============================================================================================
岳阳林纸        11        5       12    2/17簿记建档   农业银行     AA       2/21    2/22                                      
(600963.SS)              
=============================================================================================
红河恒昊         3       1.5      12    2/17簿记建档   民生银行     A+       2/20    2/21                                      
矿业              
=============================================================================================
沁和能源集团    10        5       12       --         广发银行      AA-       --      --
=============================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
=============================================================================================
*苏嘉杭高速    7.8       2.8       5     2/17簿记建档  建设银行     AA       2/20      2/21
=============================================================================================
*中铁二局      10         3        3     2/17簿记建档  中国银行     AA       2/20      2/21
(600528.SS)
=============================================================================================
*江西铜业集团  30        10        5     2/17簿记建档  中金公司     AAA      2/20      2/21
            (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行
=============================================================================================
*浙江荣盛控股  19        10        3     2/21簿记建档  中国银行     AA       2/23      2/24
            (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行
=============================================================================================
传化集团                  6        3     2/16簿记建档  进出口银行   AA-      2/17      2/20    
=============================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
=============================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
=============================================================================================

   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐