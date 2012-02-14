《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国石化 300 150 9 2/15簿记建档 中国银行 AAA 2/16 2/17 ( 600028.SS )( 0386.HK ) 工商银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *华电集团 120 40 12 2/17簿记建档 光大银行 AAA 2/20 2/21 工商银行 ============================================================================================= *华谊兄弟 6 3 12 2/17簿记建档 招商银行 AA- 2/21 2/22 ( 300027.SZ ) ============================================================================================= *重庆对外 7.2 2.2 12 2/21簿记建档 光大银行 A+ 2/22 2/23 经贸集团 ============================================================================================= *福耀玻璃 12 6 12 2/21簿记建档 中国银行 AA+ 2/22 2/23 ============================================================================================= *山西阳光 5 3 12 2/21簿记建档 民生银行 A+ 2/22 2/23 焦化集团 ============================================================================================= *巨石集团 14 7 12 2/21簿记建档 中信银行 AA 2/23 2/24 进出口行 ============================================================================================= 精达股份 4.6 3 12 2/15簿记建档 浦发银行 A+ 2/17 2/20 ( 600577.SS ) ============================================================================================= 中国供销集团 20 10 12 2/15簿记建档 深发展银行 AAA 2/16 2/17 ============================================================================================= 深圳茂业 16 8 12 2/15簿记建档 中国银行 AA 2/16 2/17 商厦 ============================================================================================= 金茂集团 7.5 7.5 12 2/16簿记建档 中信银行 AA+ 2/20 2/21 ============================================================================================= 威海广泰 2 0.5 12 2/16簿记建档 交通银行 A+ 2/17 2/20 ( 002111.SZ ) ============================================================================================= 联合水泥 20 10 12 2/17簿记建档 农业银行 AA+ 2/20 2/21 集团 浦发银行 ============================================================================================= 岳阳林纸 11 5 12 2/17簿记建档 农业银行 AA 2/21 2/22 ( 600963.SS ) ============================================================================================= 红河恒昊 3 1.5 12 2/17簿记建档 民生银行 A+ 2/20 2/21 矿业 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *苏嘉杭高速 7.8 2.8 5 2/17簿记建档 建设银行 AA 2/20 2/21 ============================================================================================= *中铁二局 10 3 3 2/17簿记建档 中国银行 AA 2/20 2/21 ( 600528.SS ) ============================================================================================= *江西铜业集团 30 10 5 2/17簿记建档 中金公司 AAA 2/20 2/21 (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行 ============================================================================================= *浙江荣盛控股 19 10 3 2/21簿记建档 中国银行 AA 2/23 2/24 (附第三年末发行人利率选择权和投资者回售权)招商银行 ============================================================================================= 传化集团 6 3 2/16簿记建档 进出口银行 AA- 2/17 2/20 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业